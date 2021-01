Musik und Literatur : Joe Biden glaubt an die Kraft der Kunst

Joe Biden hat die Kraft der Kunst am eigenen Leib erfahren. Foto: AFP/JIM WATSON

Washington Die Kultur kehrt zurück ins Weiße Haus: Der künftige US-Präsident schätzt die verbindende Kraft der Künste. Und er gibt sich selbst als Lyrik-Leser und Musik-Fan zu erkennen.

Am 29. Oktober vergangenen Jahres tat Joe Biden etwas Verblüffendes. Er twitterte ein Gedicht. „Die lang ersehnte Flutwelle / der Gerechtigkeit kann sich aufbauen / Und Hoffnung und Geschichte sind im Einklang“, stand da. Den Namen des Dichters nannte Biden auch: Seamus Heaney, Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 1995. Rund 54.000 Menschen drückten das Herzchen-Symbol, weil ihnen die Botschaft gefiel, die der Präsidentschaftskandidat der Demokraten via Twitter sendete: Gleichheit und Brüderlichkeit sind greifbar.

Dass er die Plattform, die sein Vorgänger jahrelang missbrauchte, um Menschen gegeneinander aufzuwiegeln, zur Verbreitung von Lyrik verwendet, ist schon das erste Verdienst des Juristen aus Delaware. Aber auch sonst gilt Biden als Mann der Künste und Kultur. Er sei kein Feinschmecker, bekennt er mitunter. Sein Lieblingsfilm sei das Sportlerdrama „Die Stunde des Siegers“, er lese gerne Bücher von John Grisham und möge Elton Johns „Crocodile Rock“. Aber in anderen Interviews lässt er doch durchblicken, wie wichtig ihm bestimmte Kunstwerke sind.

Info Lady Gaga singt die Nationalhymne Inauguration Zu Bidens Vereidigung am Mittwoch, 20. Januar, wird Lady Gaga die Nationalhymne „Star Spargeld Banner“ singen. In einer TV-Show im Anschluss treten unter anderem Tom Hanks und Jon Bon Jovi auf. Wiedervereinigung Die Band New Radicals findet sich zu diesem Anlass 22 Jahre nach ihrem letzten auftritt zusammen. Sie wird den Titel „You’ll Get What You Want“ spielen, an dem laut Biden viele Erinnerungen an seinen verstorbenen Sohn Beau hängen.

„America first, art last“, so fasste die New Yorker Autorin Andrea K. Scott die Amtszeit Donald Trumps zusammen. Kunst war das letzte, was Trump interessiert hat. Biden ist anders. Bereits als Senator handelte er nach dem Grundsatz, die Regierung müsse die Kunst unterstützen. Er förderte Einrichtungen wie das „Smithsonian’s National Museum of African American History And Culture“. Und er gab zu verstehen, dass er Kultur besonders als Mittel der Verwandlung und Veränderung einer Gesellschaft schätzt. Als Medium der Übereinkunft und Gemeinschaftlichkeit. „Die Zukunft dessen, wer wir sind, liegt in den Künsten“, sagte er. „Sie ist der Ausdruck unserer Seele.“

Wie groß die Kraft der Kunst sein kann, erlebte Biden am eigenen Leib. Als Kind stotterte er und wurde in der Schule gehänselt. Um das Sprechen zu trainieren, lernte er Gedichte von Emerson und Yeats auswendig und rezitierte sie zu Hause vor dem Spiegel. Bis heute flicht er Lyrik in seine Reden ein, von den afroamerikanischen Dichtern Langston Hughes und Robert Hayden etwa, am liebsten aber von Seamus Heaney und am allerliebsten aus dessen Versdrama „The Cure At Troy“. Bidens Wurzeln liegen in Irland, vielleicht fühlt er sich deshalb von dem Iren Heaney so angesprochen. „Wer Heaney mag, hat eine Seele, der man vertrauen kann“, jubelte der „Guardian“. Und bei CNN hieß es, an diesem Faible könne man erkennen, wie reflektiert, moralisch und bescheiden Biden sei.

Im Gegensatz zum „cultural influencer“ Obama, der jedes Jahr Playlisten mit einer stark auf Coolness bedachten Songauswahl veröffentlichte, ist Biden wohler eher ein „loyal supporter of the arts“. Aber er hat sich viel bei dem Mann abgeschaut, dem er acht Jahre lang als Vize-Präsident diente. Und er lässt sich gut beraten. Zur Amtseinführung wird nun die 22-Jährige Amanda Gorman ihr Gedicht „The Hill We Climb“ lesen. Angeblich soll Bidens Frau sich für die schwarze Lyrikerin eingesetzt haben: Jill Biden gilt als ihr Fan. Amanda Gorman war bereits mit 16 nationale „poet laureate“. Sie studierte Soziologie in Harvard, und wie Biden leidet sie an einem Sprachfehler, der sie jedoch nicht davon abhält, öffentlich ihre Stimme zu erheben. Sie wird als Sprecherin gegen Polizeigewalt und Rassismus gebucht. Und ihr Inaugurations-Gedicht hat sie nach dem Sturm der Trump-Unterstützer aufs Kapitol ergänzt: Es solle die Zerrissenheit Amerikas thematisieren, die Narben und Wunden benennen. Lyrik soll hier also nicht beschönigen und einen staatspolitischen Akt dekorieren. Sondern die Wahrheit ins Wort setzen.

Biden weiß um die Symbolkraft von Kultur. Unter Obama präsentierte auch er gelegentlich Listen mit Lieblingssongs. Die stammten zumeist von den Beatles, Rod Stewart, Adele und Coldplay. Nun ließ er eine neue Liste zusammenstellen: 46 Songs für die Amtseinführung des 46. Präsidenten. Und man erkennt gleich, dass sich über die Zusammenstellung einige Leute viele Gedanken gemacht haben. Led Zeppelin und Bruce Springsteen kommen vor, aber eben noch sehr viel mehr HipHop und Soul: Beyoncé, A Tribe Called Quest, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und der gerade erste verstorbene Rapper MF Doom. „Diese Songs und Künstler spiegeln den unermüdlichen Geist und die reiche Vielfalt Amerikas wider“, ließ Biden dazu verlauten. Sie bildeten die Partitur zu einem neuen Kapitel und mögen helfen, Menschen zusammenzubringen.

Natürlich hat Biden die Lieider nicht alleine ausgewählt. Er ließ sich von dem DJ und Rapper D-Nice und dem Label The Raedio, das die Schauspielerin Issa Rae („Insecure“) gründete, dabei helfen. Aber sie kuratierten in seinem Sinne: Diese Musik soll als Soundtrack dienen für ein diverses und gerechtes Amerika. Eine Vision in Pop, gewissermaßen. Hoffentlich wird sie Wirklichkeit.