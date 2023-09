Countrysänger Jimmy Buffet Der Bürgermeister von „Margaritaville“ stirbt mit 76 Jahren

Buffet wurde am 25. Dezember 1946 im US-Bundesstaat Mississippi geboren und wuchs in Alabama auf. Am College begann er, Gitarre zu spielen, später trat er auf den Straßen und in den Clubs der für Jazz und ihr Nachtleben berühmten Stadt New Orleans auf. Seine erste Platte mit dem Titel „Down to Earth“ veröffentlichte er 1970.