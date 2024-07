Jera on Air 2024 London, New York, Ysselstein

Wie das Pfand-System für Plastikbecher funktionieren sollte, haben wir bis heute nicht ganz begriffen. Immerhin schien es durchaus etwas gebracht zu haben, denn der Müll auf dem Gelände war überschaubar. Auch sonst wirkte alles recht aufgeräumt und sauber. Die Toiletten waren auch am dritten Tag noch in einem guten Zustand, es gab ausreichend Waschbecken und das Seuchen-Risiko hielt sich in Grenzen. Süße Idee: Unweit der Toiletten hatten die Veranstalter einen kleinen Stand aufgebaut, an dem die Besucher sich mit Deo, Trockenshampoo, Insektenschutz und Sonnenmilch versorgen konnten. Und so roch irgendwann jeder Moshpit nach „Balea Men“-Antitranspirant für 85 Cent. Aber es soll ja Schlimmeres geben.