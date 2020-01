Pianist und Komponist : Jazzmusiker Wolfgang Dauner ist tot

Wolfgang Dauner, Jazzmusiker und Komponist, sitzt vor seinem Haus in einem Sessel. Er ist am Freitag in Stuttgart gestorben. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Stuttgart Wolfgang Dauner galt als kreativ und grenzüberschreitend. Der Musiker starb am Freitagmorgen.

Der Jazzmusiker, Pianist und Komponist Wolfgang Dauner ist am Freitagmorgen in Stuttgart nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Stuttgart. Zuerst hatten die „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet. Über Jahrzehnte hinweg war Dauner einer der prägenden Figuren der deutschen Jazz-Szene.