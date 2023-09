Medizinischer Notfall bei Konzert Jazzgitarrist Al Di Meola erleidet Herzinfarkt in Rumänien

Der amerikanische Jazz-Gitarrist Al Di Meola hat in der rumänischen Hauptstadt Bukarest einen Herzinfarkt erlitten. Er befinde sich derzeit in stabilem Zustand, teilte das behandelnde Krankenhaus am Donnerstag mit. Der 69-jährige Künstler hatte am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Konzert eröffnet.