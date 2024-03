Konzert in der Kölner Arena James Blunt und der Pakt mit der Gänsehaut

Köln · Die aktuelle Tour des britischen Sängers und Songwriters James Blunt trägt den Titel „Who We Used To Be“. Nun machte er Station in Köln – so war das Konzert.

16.03.2024 , 08:28 Uhr

Der Sänger James Blunt im Konzert. (Archiv) Foto: dpa/Uli Deck

Von Jörg Klemenz