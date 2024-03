Konzert in der Kölner Arena James Blunt und der Pakt mit der Gänsehaut

Nach drei Minuten ist diese musikalische Verirrung vorbei. Besser wird es danach, weil die Grundidee der Show die ist: Blunt steht oben auf der Bühne mit seiner Gitarre, hinter ihm steht seine Band, dahinter wiederum hängt eine Leinwand, deren Ausmaß ziemlich beachtlich ist. Auf ihr laufen dann Einspieler, die sich größtenteils thematisch an die Textinhalte der Lieder anlehnen. Bei „Saving A Life“ beispielsweise ist eine aufgepeitschte Hochsee zu sehen, während Blunt „I'm Saving a Life, But You Don't Care“ singt. Im Grunde also nichts wirklich Neues. Aber es hat eine beruhigende Wirkung auf die Zuschauer, die da „And I'll Carry You Home / I'll Carry You Home“ mitschluchzen. Das berührt.