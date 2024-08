Mit 63 Jahren US-Rocksänger Jack Russell gestorben

Der Musiker starb infolge der sogenannten Lewy-Körper-Demenz und damit einhergehender Multisystematrophie, wie seine Biografin K. L. Doty der „New York Times“ und dem Magazin „Rolling Stone“ mitteilte. Russell, dessen 80er-Jahre-Band vor allem in Verbindung mit einem tragischen Feuer in einem Nachtclub in die Musikgeschichte einging, wurde 63 Jahre alt.