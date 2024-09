Britische Rockband Iron Maiden kündigen Auftritt in Gelsenkirchen an

Iron Maiden wollen ihre „Run for Your Lives“-Tournee am 27. Mai mit zwei Nächten in Budapest starten, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Die Tour markiert das 50-jährige Bestehen der von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band. Und zur Feier dieses Anlasses wird den Fans eine Setlist versprochen, die sich über die neun Studioalben von „Iron Maiden” bis „Fear Of The Dark” erstreckt. Angekündigt ist ihre „spektakulärste und aufwändigste Show aller Zeiten“.