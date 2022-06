Heavy-Metal-Band : Iron Maiden tritt im RheinEnergie-Stadion in Köln auf

Bassist Steve Harris (links) und Gitarrist Janick Gers von Iron Maiden bei einem Konzert im Jahr 2019 in Cincinnati . Foto: Amy Harris / AP

Köln Am 2. Juli rockt die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden das RheinEnergie-Stadion in Köln. Alle Informationen zu Anfahrt, Einlass und Tickets im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am kommenden Samstag, den 2. Juli 2022, ist die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden im RheinEnergie-Stadion zu Gast. Die 1975 gegründete Band gehört zu den einflussreichsten Gruppen des Heavy Metal-Genres. Zu ihren größten Hits gehören beispielsweise „The Trooper“ oder „Run to the Hills.

Eigentlich war das Open-Air-Konzert in Köln für den 10. Juni 2020 geplant, musste jedoch aufgrund der Pandemiebeschränkungen auf den 2. Juli 2022 verlegt werden. Nun ist es aber endlich soweit und Iron Maiden kann ihre „Legacy-Of-The-Beast“-Tour auch in Deutschland fortsetzen. Alles, was Fans zum Open-Air-Konzert der Heavy-Metal-Band wissen müssen.

Die Bandmitglieder von Iron Maiden

In den vergangenen Jahren spielte Iron Maiden in folgender, auch heute noch aktueller Besetzung:

● Bruce Dickinson (Gesang, 1981–1993 und seit 1999)

● Steve Harris (Bass und Keyboard, seit Gründung 1975 dabei)

● Nicko McBrain (Schlagzeug, seit 1982)

● Dave Murray (Gitarre, 1976-1977 und seit 1978)

● Adrian Smith (Gitarre, 1980–1989 und seit 1999)

● Janick Gers (Gitarre, seit 1990)

Wann fängt das Konzert an? Wann ist der Einlass?

Einlass zum Konzert von Iron Maiden in Köln ist ab 16 Uhr. Die Vorbands werden um 17:45 Uhr erwartet. Wann Iron Maiden auf der Bühne erwartet wird, steht noch nicht genau fest. Voraussichtlich wird die Band jedoch gegen 20 Uhr mit ihrem musikalischen Act beginnen. Ende des Konzertes wird gegen 22:45 Uhr sein.

Wer sind die Vorbands beim Iron Maiden-Konzert in Köln?

Als „Special Guests“ sind in Köln laut der offiziellen Webseite von Iron Maiden die Hardrocker Airbourne aus Australien sowie die deutschen Darkrocker Lord of the Lost vorgesehen.

Gibt es noch Tickets für die Show? Was kosten sie?

Aktuell sind Tickets für das Konzert in Köln nur noch in drei Sitzplatz-Kategorien erhältlich. Karten für Stehplätze sind dagegen ausverkauft. Im Ticketshop von Eventim werden folgende Preise aufgerufen: Sitzplatzkategorie 1: 105,40 Euro, Sitzplatzkategorie 2: 93,90 Euro und Sitzplatzkategorie 4: 88,15 Euro.

Mit Bus und Bahn zum Iron Maiden-Konzert im RheinEnergie-Stadion – was muss man beachten?

Die Stadtbahnen in Köln halten direkt an der Haltestelle "Rheinenergie-Stadion". Da rund 40.000 Zuschauer für das Iron Maiden-Konzert in Köln erwartet werden, rechnen die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Linie 1. Deswegen sollen vor und nach dem Konzert mehr Bahnen eingesetzt werden. Die Linie 1 Richtung Junkersdorf/Weiden hält direkt vor dem Stadion (Haltestelle Stadion) und fährt über Deutz, Neumarkt und Rudolfplatz.

Wer mit dem Bus anreisen möchte, kann an der Haltestelle "Alter Militärring" aussteigen, die nur ein paar Gehminuten vom Stadion entfernt ist. Die Bus-Linien141 und143 führen dorthin. Auf beiden Bus-Linien werden ganztägig Gelenkbusse eingesetzt.

Zudem kann jeder, der eine Eintrittskarte mit Logo "VRS Kombiticket" besitzt, diese gleichzeitig auch als Fahrkarte für den ÖPNV nutzen.

Anreise mit dem Auto: Wo kann ich am RheinEnergie-Stadion parken?

Das Stadion liegt direkt am Autobahnkreuz Köln-West. Von der Autobahn A1 erreicht man es über die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ oder „Köln Weiden/Frechen“. Von der A4 führen die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“ nach Müngersdorf. Parken kann man auf den ausgewiesenen Parkplätzen am Stadion; ca. 7.500 PKW-Parkplätze stehen dort zur Verfügung. Die Parkplätze P3 und P6 öffnen jeweils um 10 Uhr. Alle anderen Parkplätze stehen ab 15 Uhr zur Verfügung. Die Parkplätze P6, P7, P8 sowie der Busparkplatz P8 sind über folgende Adresse zu erreichen: Salzburger Weg, 50858 Köln. Der Parkplatz P1 liegt an der Ecke Militärringstraße/Wendelinstraße. Der PKW-Parkplatz P3 auf dem Brauweiler Weg.