„Invincible Shield“ Judas Priest erstmals auf Platz eins der Album-Charts

Auch der Rest der Top Five bei den Alben ist neu platziert: Auf Rang zwei steht „Kleine Feuer“ von Paula Hartmann, auf der Drei „Eternal Sunshine“ von Ariana Grande. The Rolling Stones landeten mit ihrem Mitschnitt „Live At The Wiltern“ auf Platz vier und Rapperin Badmómzjay erreichte mit „Don't Trust Bitches“ die Fünf.