Rapper Trettmann „Wenn man die Trauer nicht zulässt, dann setzt sie sich immer wieder zu dir an den Tisch“

Stefan Richter, den in der Musikwelt alle nur als Trettmann kennen, meldet sich per Videokonferenz aus seiner Wohnung in Leipzig. Aus den Fenstern sieht man an diesem Nachmittag quer über die gesamte Stadt, der Himmel ist klar. Viel Zeit hat er nicht, sagt Trettmann, gleich muss er in die Kita, seine Tochter abholen.