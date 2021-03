Interview Wolfgang Niedecken : „Ohne Bob Dylan wäre ich nicht Musiker geworden“

Immer auf Dylans Spuren: Wolfgang Niedecken 2005 mit der Hörbuch-Fassung von Bob Dylans Memoiren „Chronicles“, die er eingelesen hat. Foto: Gabriel, Werner

Der BAP-Gründer hat ein sehr persönliches Buch über sein Idol geschrieben. Im Interview erzählt er von seinen Treffen mit Dylan und warum seine Tochter nach einem Dylan-Song benannt ist.

Welcher andere Mensch sollte über „His Bobness“ schreiben als der „kölsche Dylan“? BAP-Chef Wolfgang Niedecken bringt in der Reihe „Musikbibliothek“ des Verlags Kiepenheuer & Witsch seine Sicht auf das Werk Bob Dylans heraus. Der Text ist ein sehr persönlicher Reisebericht: die USA auf den Spuren und im Geiste des zehn Jahre älteren Kollegen. Wir erreichen Niedecken daheim in Köln. Im Hintergrund an der Wand seines Arbeitszimmers eine Fotografie des jungen Dylan.

Gleich am Anfang des Buchs erwähnen sie ein Treffen mit Tom Buhrow in Washington. Er ist auch bekennender Dylan-Fan, schreiben Sie. Gibt es so etwas wie einen Geheimbund der Dylanologen?

Info Ein Buch, zwei Jubilare Buch „Boby Dylan“ von Wolfgang Niedecken erscheint bei Kiepenheuer & Witsch. 240 Seiten kosten 14 Euro. Geburtstage Wolfgang Niedecken wird am 30. März 70 Jahre alt. Bob Dylan feiert am 24. Mai seinen 80.

Niedecken Wenn man sich kennenlernt, testet man natürlich aus, wie gut kennt der sich aus und wo ist Schluss. Manche Leute bezeichnen sich ja auch als Fans, bloß weil sie „Blowin’ In the Wind“ mögen. Mit jemandem, der an Dylan dran geblieben ist, kann man sich besser unterhalten als mit jemandem, der meint, Dylan könne ja gar nicht singen. Aber Dylanloge ist ein komisches Wort, das klingt nach Pseudo-Wissenschaft. Auch Fan mag ich nicht. Das hat was von Fanatismus.

Als was bezeichnen Sie sich?

Niedecken Ich bin einer, der am Erscheinungstag in den Plattenladen läuft, um das neue Album zu kaufen, weil er wissen will, wie es nach dem Cliffhänger des letzten Albums weitergeht.

Sie haben Dylans Autobiografie als Hörbuch eingelesen, seine Texte ins Deutsche übertragen. Nun schreiben sie über ihn: Wie nahe sind Sie Dylan?

Niedecken Ich verstehe ihn sehr gut. Auch seine Irrungen und Wirrungen.

Sie schreiben, Ihr erstes Rolemodel sei Paul McCartney gewesen. Wie kam es zu diesem harten Schwenk zu Dylan?

Niedecken Kurz vor Paul McCartney war Winnetou noch mein Rolemodel. (lacht) Ich war 13, 14, als ich die Beatles kennenlernte. Ich merkte instinktiv, das war was für mich. McCartney fand ich am sympathischsten. Deshalb wollte ich auch Bass spielen. Das war noch eine kindliche Betrachtungsweise. Und irgendwann kam es zu dieser Geschichte am Gymnasium. Der Sänger unserer Band hörte auf, weil er sich aufs Abitur vorbereiten musste. Kurz vorher hatte er „Like A Rolling Stone“ mitgebracht als Abschrift. Über die habe ich den ganzen Tag nachgedacht. Am nächsten Tag beschloss ich: Ich singe jetzt.

Warum geht von Dylan solch eine Sogwirkung aus?

Niedecken Weil seine Musik anders ist. Anders als alles, was vorher da war. Was die Beatles gesungen hatten, waren Schlagertexte. Sehr gute zwar, aber trotzdem.

Aber warum diese lebenslange Faszination?

Niedecken Als ich ihn entdeckt habe, war er schon bei „Like A Rolling Stone“. Ich bin von diesem Song aus zurückgegangen in seiner Karriere. Habe geguckt, was er vorher gemacht hat. Und da tat sich ein Kosmos auf. Diese Texte. Was wir mit unserem Schulenglisch verstehen konnten, war allerdings abenteuerlich. Bei „Just Like Tom Thumb’s Blues“ etwa: Dylan singt von der mexikanischen Stadt Juarez, aber wir verstanden „war is“, also dass Krieg sei. Und „hungry women“ waren ungarische Frauen. Abenteuerlich, aber auch unheimlich interessant. Weil wir rauskriegen wollten, was steckt dahinter. Und natürlich fand ich den Typen Dylan cool.

Sie haben ihn zwei Mal getroffen.

Niedecken Nach einem Konzert in der Köln-Arena. Und das zweite Mal, als ich ihm eine Lapsteel-Gitarre übergeben habe. Es war beide Male sehr angenehm. Er hatte nichts Abweisendes. Zwei vernünftige Gespräche unter vernünftigen Menschen. Er ist nicht eingebildet oder sowas.

Die Begegnungen passierten eher beiläufig. Sie legten es nie drauf an, ihm zu begegnen.

Niedecken Es muss sehr schwer sein, Bob Dylan zu sein. Und ich respektiere das.

Waren Sie aufgeregt, bevor sie ihn getroffen haben?

Niedecken Ich war nicht nervös. Da war ich nervöser, als ich mein Idol aus Kinderzeiten kennengelernt habe: Hans Schäfer vom 1. FC Köln.

Mein Sohn ist fast 13. Wie soll ich ihm die Kunst Bob Dylans vermitteln?

Niedecken Wenn er sich für Rap interessiert, würde ich mit „Subterranean Home Sick Blues“ beginnen. Das ist eigentlich Rap. Oder mit etwas Lustigem, wie „B.D`s 115th Dream.“.

Sie wären ohne Dylan nicht Musiker geworden.

Niedecken Ohne ihn hätte ich Malerei studiert und wäre Maler geblieben. Aber seinetwegen habe ich mich für Texte interessiert und während des Studiums auch Texte geschrieben. Ich wäre niemals Musiker geworden aufgrund meiner musikalischen Fähigkeiten. Es ist selten, dass ich im Studio mal ein Instrument spiele. Ich würde da nur den Betrieb aufhalten. Ich bin Geschichtenerzähler.

„When I Paint my Masterpiece“ bezeichnen Sie als den Leuchtturm unter den Dylan-Songs. Warum?

Niedecken Weil ich den anfangs nicht kapiert habe. Aber das ist großartige Poesie. Sprachliche Juwelen, die funkeln. Das hat mich fasziniert. Auch die Version, die sie bei der „Rolling-Thunder“-Revue gespielt haben. Die war so kräftig. Letztendlich handelt das Lied von Unterwegssein. Es ist ein Road Movie. Ich mag sowas. Neulich habe ich Steinbecks „Die Reise mit Charley“ wiedergelesen. Da reist er drei Monate lang mit seinem Pudel durch die USA. Und Kerouacs „On the Road“ habe ich in jedem neuen Jahrzehnt wiedergelesen.

Ihre Tochter ist nach einem Dylan-Song benannt.