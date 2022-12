Interview Phillip Boa „Harry Styles ist richtig gut“

Phillip Boa ist einer der großen Helden des deutschen Pop-Undergrounds. In den 1980er und -90er Jahren zeigte er auf Alben wie „Philister“, „Aristocracie“, „Copperfield“ und „Hispañola“, dass britischer Gitarrenpop auch in Dortmund entstehen kann. Boa gilt als kompromisslos, was seine Kunst und sein Auftreten gegenüber Medien betrifft. Der heute 59-Jährige kommt am 17. Dezember zum „Lieblingsplatte“-Festival ins Zakk. Boa wurde vom Veranstalter die Wahl gelassen, welches seiner Alben er aufführen möchte. Er entschied sich für „Helios“ aus dem Jahr 1991.