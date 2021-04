Interview Elke Kuhlen : „Konzerttechnisch hoffen alle auf das nächste Jahr“

Elke Kuhlen ist Festival-Direktorin der c/o pop. Foto: c/o pop

Von Donnerstag bis Samstag gibt es die neue Ausgabe der c/o pop in Köln. Das Musikfestival mit angeschlossenem Kongress findet zum zweiten Mal rein digital statt. Konzerte sind kostenlos. Festivaldirektorin Elke Kuhlen blickt bereits ins nächste Jahr.

Die c/o pop ist eines der wichtigsten Musikereignisse in Köln. Seit 2004 stehen nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, die Genres reichen von Electro bis Indie. Von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. April, findet die nächste Ausgabe statt, und zwar rein digital. Künstler wie Bosse, Mine, Chilly Gonzales und OK KID treten auf. Festivaldirektorin Elke Kuhlen erzählt von der besonderen Situation, in der diese Ausgabe organisiert wurde.