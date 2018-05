Interview mit Ed Sheeran: "Ich bin lieber daheim"

Berlin Der britische Popstar Ed Sheeran spricht im Interview mit unserer Redaktion über seinen Heimatort Framlingham, seine Schulfreunde und den Rapper Eminem, bei dessen Songs er das Stottern verlor.

Äußerlich betrachtet käme wohl kein Mensch auf die Idee, dass Ed Sheeran einer der erfolgreichsten Musiker der Gegenwart ist. Der Brite, dessen Album "Divide" wochenlang weltweit an der Spitze der Charts stand, hat überhaupt nichts Glamouröses an sich. Beim Interview in einem feinen Berliner Hotel trägt der 27-Jährige ein schlichtes blaues Karohemd zur Jeans. Seine roten Haare stehen in alle Himmelsrichtungen ab. Immer wieder gähnt er verstohlen, weil er morgens sehr früh aufgestanden ist.