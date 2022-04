Zucchero kommt nach Düsseldorf : „Niemand kann deine Träume aufhalten“

Interview Düsseldorf Der Italienische Musiker Zucchero nahm während der Corona-Pandemie das Cover-Album „Discover“ aus. Was dahinter steckt, und wie er Freiheit empfindet, verrät er im Gespräch.

Vor zwei Jahren veröffentlichte Zucchero das Album „D.O.C“ während der Pandemie folgte ein weiteres. Das Cover-Album „Discover“: Aus 500 Lieblingssongs wählte der italienische Blues- und Rock-Musiker 18 aus. Mit beiden Alben geht Zucchero in diesem Sommer auf große Konzerttour. Acht Konzerte spielt er in Deutschland – am 24. Juni auch in Düsseldorf.