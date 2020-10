Interview Carla Bruni : „Ich denke viel über das Sterben nach“

Carla Bruni auf dem Cover ihres neuen, schlicht „Carla Bruni“ betitelten Albums. Foto: dpa Foto: dpa/--

Die 52-Jährige spricht über ihre neuen Lieder, die schriftstellerischen Ambitionen ihres Mannes und den Schmerz einer Mutter, wenn ihr Sohn auszieht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Leischow

Ein Anruf bei Carla Bruni in Paris. Im Hintergrund ist die Stimme ihrer Tochter Giulia (8) zu hören, die unbedingt noch ein paar Sachen besorgen möchte, bevor am nächsten Tag die Schule nach den Sommerferien wieder beginnt. Ihre Mutter macht ihr klar, dass sie sich noch ein bisschen gedulden muss. Jetzt wird die Sängerin erst mal ein Interview geben, um über sich und ihr neues Album „Carla Bruni“ zu sprechen. Ihren leicht rauchigen, teils brüchigen Gesang unterlegt die gebürtige Italienerin in ihren chansonesken Liedern in gewohnter Manier mit reduzierten Gitarrenmelodien. Dazu singt die 52-Jährige in vier Sprachen – mal auf Spanisch,Englisch, Italienisch, überwiegend aber auf Französisch.

Madame Bruni, wie haben Sie den Lockdown verbracht?

Info Sie war eines der bestbezahlten Models der Welt Biografie Die Musikerin wurde am 23. Dezember 1967 in Turin geboren. Mit sieben zog sie mit ihrer Familie nach Frankreich. Als 19-Jährige brach sie ihr Kunst- und Architekturstudium ab, um als Model zu arbeiten. Sie war in den 1990er Jahren eines der bestbezahlten Models der Welt. Karriere 2002 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Quelqu'un m'a dit“. Sechs Jahre später heiratete sie den damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Das Paar hat eine Tochter, Brunis Sohn stammt aus einer anderen Beziehung. Album Ihre CD „Carla Bruni“ bringt sie am 9. Oktober heraus.

Carla Bruni Ich war mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in Südfrankreich. Zudem waren meine 90-jährige Mutter nebst meiner Schwester mit ihrer Familie bei uns. Wir haben das Haus nur selten verlassen, wir sind nicht mal zum Joggen an den Strand gegangen. Aber wenigstens hatten wir einen Garten.

Was haben Sie die ganze Zeit gemacht?

Bruni Ich habe hauptsächlich gearbeitet und etliche Demos aufgenommen. Als ich zurück nach Paris kam, hatte ich 15 Songs.

Auch Ihr Mann Nicolas Sarkozy scheint fleißig gewesen zu sein. Er hat Ende Juli sein autobiografisches Buch „Le Temps des Tempêtes“ veröffentlicht.

Bruni Dieses Werk beweist meiner Ansicht nach, dass in meinem Mann ein Schriftsteller steckt. Er hätte ohne Weiteres in den Kreativbereich gehen können. Eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, wäre für ihn in seiner Jugend allerdings keine Option gewesen. Denn er stammt aus einer Einwanderfamilie, in der vor allem eins zählt: ein sicheres Einkommen. Da liegt eine Karriere als Arzt oder Anwalt einfach näher.

Ihre Familie ist in den 1970er Jahren aus Angst vor der Untergrundorganisation Rote Brigaden von Italien nach Frankreich geflohen.

Bruni Wir waren auch Einwanderer, doch ich wuchs in einem kreativen Umfeld auf. Meine Eltern waren Künstler. Insofern hatte ich es leichter als mein Mann.

Sie zogen mit sieben nach Frankreich und haben inzwischen die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Würden Sie sich eher als Französin bezeichnen?

Bruni Ich fühle mich halb französisch, halb italienisch. Meine Großmutter, die sehr wesentlich zu meiner Erziehung beitrug, war Französin. Dank ihr ist mir seit frühester Kindheit die französische Sprache ebenso vertraut wie die hiesige Kultur. Zugleich habe ich jede Menge typisch italienische Eigenschaften: Ich liebe italienisches Essen, ich koche gern für meinen Mann, ich gehe offen auf andere Menschen zu. Bei einer Party unterhalte ich mich mit jedem. Vielleicht sagt mein Mann deshalb manchmal zu mir: „Ich kann gar nicht fassen, wie viel du redest.“

Bietet nicht allein Ihre Herkunft genug Stoff für Ihre Autobiografie?

Bruni Ich möchte auf jeden Fall irgendwann meine Autobiografie schreiben. Bloß fühle ich mich mit 52 noch etwas zu jung dafür.

Dafür lassen Sie Ihre Fans in den meisten Liedern Ihres Albums „Carla Bruni“ ziemlich nah an sich heran.

Bruni Meine Songs sind immer persönlich. Ich bewege mich beim Schreiben nie weit weg von mir und meinen Emotionen. Selbst dann nicht, wenn ich etwas über andere Menschen erzähle.

Bringen Sie in dem Lied „La Chambre vide“ auf den Punkt, was Sie empfunden haben, als Ihr Sohn Aurélien zuhause ausgezogen ist?

Bruni Ja. Aurélien studiert seit 2019 in einer anderen Stadt. Eigentlich habe ich kein Problem damit, weil ich keine Helikopter-Mutter bin, die ihren Sohn ständig um sich haben muss. Mir ist wichtig, dass er glücklich und gesund ist. Also habe ich ihn bei seinem Umzug unterstützt. Ich half ihm, mit seinem Mitbewohner eine kleine Wohnung zu finden. Ich kaufte Möbel und organisierte für den Neuanfang Lebensmittel. Dann fuhr ich zurück nach Paris. Zwei Wochen lang war alles in bester Ordnung – bis ich etwas aus dem Zimmer meines Sohnes holte. In diesem Moment wünschte ich mir, Auréliens Kindheit wäre nicht so schnell vergangen... Das war ein Schock!

Sie scheinen sich häufig in dunklen Gedanken zu verlieren. Ihr Stück „Rien que l'Extase“ handelt vom Tod.

Bruni Ich denke viel über das Sterben nach. Einfach weil es zum Leben dazugehört. Offen gestanden weiß ich nicht, warum sich die Menschen so sehr auf Erfolg und Geld fokussieren. Letztlich dreht sich doch alles um Liebe und Tod. Schon in der griechischen Mythologie galten Eros und Thanatos als zwei gegensätzliche Naturgewalten, die einander umkreisen.

Kommt „Voglio l'Amore“ deshalb als Kontrast zu „Rien que l'Extase“ daher? Mit dieser Nummer zelebrieren Sie ja die Liebe.

Bruni Für mich ist dieses Lied sehr besonders, denn ich habe zum ersten Mal auf Italienisch gesungen und geschrieben. Als es fertig war, habe ich es meiner Schwester vorgespielt – wir beide unterhalten uns für gewöhnlich auf Italienisch. Ich fragte Valeria, ob sie noch eine Strophe anfügen wollte. Schlussendlich hatte der Song mehr als fünf Minuten. Wir mussten ihn kürzen, bevor wir ihn gemeinsam aufgenommen haben.

Sind Sie und Ihre Schwester Valeria Bruni Tedeschi sich eigentlich sehr ähnlich?

Bruni Nein. Wir haben ein ganz unterschiedliches Temperament. Ich formuliere es mal so: Valeria ist eine typische Schauspielerin...

Sowohl Schauspieler als auch Musiker haben es während der Pandemie schwer. Plagen Sie jetzt Zukunftsängste?