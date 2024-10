In Extremo Die unterschätzten Superstars

Der Erfolg kam allmählich, In Extremo sind seit ihrer Gründung 1995 die Ochsentour gegangen, haben sich ihre Fans buchstäblich erspielt. Sie vertonten zunächst Texte von François Villon, Walther von der Vogelweide und aus der Carmina Burana, sie coverten die Sisters Of Mercy und wurden zuletzt in eigenen Songs immer politischer. Sind sie baff über den enormen Zuspruch? Michael Robert Rhein lacht. „Da kommst Du vom Auftritt als Headliner in Wacken nach Hause und räumst erstmal die Spülmaschine aus. Und das ist wunderbar. Ich finde, wenn dir so was passiert mit 20, dann kann es sein, dass du abhebt. Aber das ist bei uns nicht so. Wir genießen das.“ Er schüttelt den Kopf wie jemand, der es nicht fassen kann. „Wir haben Shows gespielt auf dem Woodstock-Festival in Polen mit 650.000 Leuten. Da fällt dir nichts mehr ein. Das kannst du gar nicht fassen. Das sind nicht 85.000 wie in Wacken, sondern so sechs Mal so viele. Dann kommst du nach Hause und mähst den Rasen. Glaubt dir kein Schwein. So ticken wir.“