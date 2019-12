Antisemitismus gegen deutschen Star-Pianisten : Unbekannte drohten Igor Levit mit Ermordung

Berlin Der deutsche Star-Pianist Igor Levit ist offenbar Opfer einer antisemitisch gefärbten Morddrohung geworden. Offenbar sollte der Angriff während eines Konzertes geschehen.

Das schreibt der Musiker in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel am Sonntag". Levit erhielt nach eigenen Angaben Mitte November eine Mail, in der ihm ein Mordanschlag bei einem konkreten Konzert in einer Stadt in Süddeutschland angedroht wurde. Nach Angaben seiner Sprecherin schaltete der jüdische Pianist die Polizei ein. Das Konzert spielte er trotzdem, wobei es Personenschutz und aufwendige Sicherheitsmaßnahmen gegeben habe.