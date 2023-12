Erste Platte nach 21 Jahren Elfengesang im Spätherbst: das neue Album von Peter Gabriel

„i/o“ ist eindeutig eine Peter-Gabriel-Platte insofern, als man all das geboten bekommt, was den früheren Kopf der Band Genesis auszeichnet und was ihn vor allem in den 1980er Jahren als Solokünstler populär machte. „Road To Joy“ mutet an, als habe er es geschrieben, nachdem er sich nochmal „Sledgehammer“ angehörte hat. Für „Four Kind Of Horses“ bekommt er Unterstützung von Brian Eno. Bei der Piano-Ballade „Playing For Time“ meint man kurz, in ein altes Randy-Newman-Album geraten zu sein. „Olive Tree“ ist großes Esoterik-Kino. „This Is Home“ groovt ganz wunderbar. Und „Panopticum“ möchte man immer wieder hören, weil diese unglaubliche Stimme sich so mächtig über die Drums erhebt und den Anschein erweckt, als stehe die Zeit seit 2002 still.