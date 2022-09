Hymne an Ehefrau Chrissy Teigen : Superstar John Legend mit neuem Album „Legend“

Los Angeles Mit einem neuen Doppelalbum will der amerikanische Soul- und Popstar John Legend („All of Me“) seine Wandelbarkeit zeigen - und besingt dabei erneut seine Liebe zu Ehefrau Chrissy Teigen.

„Hallo zusammen, mein Name ist John Legend, vielleicht kennen Sie mich auch als „Chrissy Teigens Ehemann““, scherzte der 43-Jährige wenige Tage vor der Veröffentlichung seines neuen Albums „Legend“ am Freitag (9. September).

In dem Instagram-Video kündigte er auch das Lied „Splash“ an, das er für Teigen, die unter anderem als Model arbeitet, geschrieben habe. In dem Song singt der zwölffache Grammy-Gewinner: „Lass das Wasser mich reinigen/ ich will getauft werden/ diese Oberschenkel probieren/ sie den Himmel berühren lassen.“ Die bisher schon vollständig veröffentlichten Songs „All She Wanna Do“, „Dope“ und „Honey“ sprechen für einen abwechslungsreichen Sound auf „Legend“.