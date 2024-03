„Lieber stoisch weitermachen“ H.P. Baxxter von Scooter wird 60 – und denkt nicht ans Aufhören

In einem Raum des Musikstudios von Scooter-Frontmann H.P. Baxxter stehen nicht nur sieben Keyboards und acht dicke Boxen. Im Flur hängen auch zahlreiche Goldene Schallplatten. Ob für „Hyper Hyper“, „How much is the Fish“ oder „Move Your Ass!“ – es sind Zeugnisse der eindrucksvollen Geschichte der Band, die seit 30 Jahren erfolgreich hart wummernde Technomusik – meist garniert mit einfachen Sätzen und Ohrwurm-Potenzial – zu den Massen bringt. Und zwar nicht nur in Deutschland. Mehr als 30 Millionen Tonträger sprechen Bände.