Konzert im Central Park abgebrochen : Hurrikan „Henri“ stoppt die Fanparty mit den Superstars

Barry Manilow beim Homecoming Concert. Kurze Zeit später musste die Veranstaltung wegen Hurrikan Henri abgebrochen werden. Foto: dpa/Niyi Fote

New York Es sollte die Wiedergeburt der Konzerte unter freiem Himmel werden. Am Samstag musste das „Homecoming Concert“ im Central Park wegen des Hurrikans Henri abgebrochen werden. Warum das Konzert trotzdem ein Signal der Hoffnung war.

Carlos Santana und Andrea Bocelli durften noch singen; Bruce Springsteen und Patti Smith hatten leider kein Glück. Barry Manilow rangierte irgendwo dazwischen. Er markierte das abrupte Ende eines Mega-Konzerts im New Yorker Central Park, das der Höhepunkt einer ganzen Woche voller Festivals werden sollte: „We love NYC: The Homecoming Concert“ lautete das Motto des Mega-Events. Mit einer Riesenparty im grünen Herzen der Stadt wollten die Superstars der Branche endlich wieder mit ihren Fans feiern. Nach rund zweieinhalb Stunden, etwa zur Hälfte des Konzerts, musste Bürgermeister Bill de Blasio die 60.000 Fans nach Hause schicken.

Schuld war diesmal nicht die Corona-Pandemie. Im Gegenteil. Man wollte ein starkes Zeichen setzen nach den Monaten des Verzichts und der traurigen Nachrichten in Zusammenhang mit Covid-19. Die Pandemie hat die New Yorker besonders hart getroffen: Über 30.000 Tote zählte man dort – eine vermutlich hohe Dunkelziffer nicht eingerechnet. Bilder von Kühltransportern mit Tausenden Leichen gingen um die Welt.

Schuld war diesmal Hurrikan „Henri“, dessen erste Ausläufer am Samstag (Ortszeit) einen Vorgeschmack davon gaben, was auf die Ostküste der USA in den nächsten Stunden zukommen könnte. Mit Starkregen, Blitzen und Donner rollte der Sturm über die Stadt und machte eine Fortsetzung der Veranstaltung unmöglich. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo rief im Bundesstaat den Ausnahmezustand aus. Und so mussten sich 60.000 Fans, die eigentlich unter freiem Himmel mit ihren Stars die Wiedergeburt des Lebens nach der Pandemie feiern wollten, der Gewalt der Natur beugen.

Natürlich waren alle Verantwortlichen und Beteiligten enttäuscht. Aber Sicherheit stehe an oberster Stelle, betonte Bürgermeister de Blasio später bei Twitter. Fans und Stars sahen dies genauso, das Verlassen des Parks verlief ohne Zwischenfälle.

Und trotz des frühen Endes war dieses Konzert ein starkes und positives Signal in die Welt. Denn bereits die ganze Woche waren in den New Yorker Stadtbezirken größere und kleinere Festivals über die Bühne gegangen. Ob in der Bronx, in Brooklyn oder in Queens – überall feierten Stars des HipHop und der R&B-Szene das Erwachen alter Lebenslust.