Hilden Wenn ein Steak zu Kunst wird

Die Ausstellung „Vom Rohen kosten“ wurde ursprünglich für das Deutsche Fleischermuseum in Böblingen entwickelt. Die Stadt Hilden holte sie mit neuen Arbeiten in die Räumlichkeit der alten Industriehalle in den Gewerbepark-Süd. „Ich bin sehr froh, in diesem schönen Raum ausstellen zu dürfen. Mein Thema passt hier perfekt rein“, sagt Judith Samen, die an der Kunstakademie Düsseldorf studierte und zahlreiche Preise mit ihrer Foto- und Objektkunst gewann. Judith Samens Kunst steht in der Tradition der Fluxus-Bewegung, die in das Leben einwirkende Produktionsprozesse miteinbezieht. Die Grenzen zwischen Kunst und Alltag sind fließend. So greift Judith Samen Körperlichkeit, Nahrungsmittel, sowie Elemente aus Kunstgeschichte und Alltag in ihrer Arbeit mit auf. Für ihre berührenden Bildschöpfungen formuliert sie Werke zwischen Poesie und Drastik.