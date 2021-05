Erstes Buch des Popstars : Das Familienalbum von Billie Eilish

Düsseldorf Schlicht „Billie Eilish“ heißt das Buch, in dem der Popstar Hunderte Fotos aus 19 Jahren versammelt. Es ist gestaltet wie ein Familien-Fotoalbum.

Nun ist das erste Buch des Popstars Billie Eilish erschienen, wobei Buch vielleicht etwas in die Irre führt, weil viele damit ja vor allem Text verbinden, und davon gibt es hier nur sehr wenig. „Billie Eilish“ versammelt in der Hauptsache Fotos in chronologischer Ordnung, vom pränatalen Schnappschuss bis zur Hochglanz-Aufnahme vom Pop-Olymp. 19 Jahre auf 340 Seiten: ein Superstar im Zeitraffer.

Schon in dem Dokumentarfilm „The World’s A Little Blurry“ lud Billie Eilish das Publikum ein, bei ihr zu Hause vorbeizuschauen. Sie bat es an den Küchentisch, um ihr Familienleben in Kalifornien mitzuerleben, und das Buch macht nun dasselbe Angebot, nur in einem anderen Medium. Es gibt eine kurze Begrüßung, in der Billie Eilish schreibt, dass sie früher Fotografin werden wollte, aber inzwischen ja nun mal fast ausschließlich vor der Kamera agiere. Sie sei „total gefühlsduselig“, verrät sie, und sie wolle alles immerzu dokumentiert wissen, „weil wir sonst vielleicht vergessen“. Ganz bewusst verzichte sie bei den allermeisten Bildern auf Kommentare und Erläuterungen: Es solle sich so anfühlen, als könne das Fotoalbum auch von uns kommen, also den Betrachtern.