Den Verlust von Frau und Bruder verarbeitet Grönemeyer in seinem Album "Mensch", das 2002 erscheint und zum am schnellsten verkauften Longplayer in die Geschichte der deutschen Tonträgerindustrie eingeht. 2003 wird Herbert Grönemeyer zum dritten Mal in seiner Karriere als erfolgreichster nationaler Künstler mit dem „Echo“ ausgezeichnet.