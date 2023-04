Schlagerstar in Dortmund Helene Fischers Tanz- und Trapez-Wirrwarr in der Westfalenhalle

Etwa eine halbe Stunde vor Beginn der Show lange Schlangen vor den Damentoiletten. Gewusel und Gedränge auf den Gängen, wohin man schaut. Fast könnte man Platzangst bekommen in den Katakomben der Westfalenhalle. Ein paar aber kennen sich aus. „Komm Schatz, damals bei Depeche Mode gab’s da oben noch eine Snackbar!“, ruft eine Mutter ihrer Tochter zu. Die trägt einen leuchtenden Rosenzweig in ihren Haaren. „Personal Jesus“ jedenfalls wird heute Abend in der restlos ausverkauften Halle in Dortmund nicht gespielt werden, so viel steht fest. Dafür Lieder wie „Ich will immer wieder dieses Fieber spür‘n“ oder „Atemlos durch die Nacht“. Denn Schlager-Star Helene Fischer lud ein unter dem Motto „LIVE 2023“. Auf der Eintrittskarte steht „phänomenale Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil“. Die Aufregung in der Arena zumindest ist enorm.