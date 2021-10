24 neue Songs : Helene Fischer veröffentlicht Album „Rausch“

Berlin Neues Album, ein Konzertfilm und jede Menge Schlagzeilen: Helene Fischer ist nach längerer Kreativ- und Corona-Pause zurück. Ihre aktuelle Platte trägt passenderweise den Titel „Rausch“.

Helene Fischers neues Album heißt „Rausch“ und so ähnlich müssen sich die vergangenen Tage und Wochen auch für all jene angefühlt haben, die ihr Leben mit einer gewissen Neugier verfolgen. Schlag auf Schlag rauschten die Meldungen herein: ein geplantes, gigantisches Konzert vor rund 150.000 Menschen in München, Medienberichte über eine Schwangerschaft, eine angekündigte Zusammenarbeit mit Show-Altmeister Stefan Raab (54). Was in all der Zeit fast übersehen werden konnte, war die Maschine, die Fischers Karriere am Laufen hält: neue Musik. Das ändert sich nun. Seit Freitag ist „Rausch“ auf dem Markt.