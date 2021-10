In München : Helene Fischer bekommt Duett-Angebot von britischem Superstar

Helene Fischer bei einem Auftritt in Baden-Württemberg (Archiv). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

München/Unterföhring/Berlin Schlagerikone Helene Fischer ist derzeit fast täglich in den Schlagzeilen. Erst äußert sie sich zu Medienberichten rund um ihre Schwangerschaft. Nun bekommt sie ein Angebot für einen gemeinsamen Auftritt in München. Und es gibt noch eine weitere Nachricht, die Fans interessieren dürfte.

Der britische Musikstar Robbie Williams (47, „Let Me Entertain You“) hofft auf ein weiteres Duett mit Helene Fischer (37) bei seinem Auftritt in München im kommenden Jahr. „Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut“, zitierte die „Bild“-Zeitung den Sänger am Montag. „Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon.“ Williams und Fischer hatten im Jahr 2019 ein Weihnachtsduett veröffentlicht, auch gemeinsame Live-Auftritte gab es bereits.

Robbie Williams und Helene Fischer im Musikstudio zu ihrem gemeinsamen Song „Santa Baby“ (Archiv). Foto: FOTOS: SONY/YOUTUBE

Williams gibt am 27. August 2022 sein einziges Deutschlandkonzert im kommenden Jahr nach Angaben des Veranstalters in München. Fischer ist eine Woche vorher – am 20. August – ebenfalls für ihr einziges Deutschland-Konzert zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. Sein geplanter Auftritt auf dem Messegelände werde „eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, hieß es von Williams' Veranstalter.

Am Wochenende hatte sich Helene Fischer nach Medienberichten über eine Schwangerschaft bei Instagram geäußert. „Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl. Ich sende euch viel Liebe und danke euch allen für die netten Worte und Glückwünsche!“, schrieb sie am Samstagnachmittag auf Instagram, ohne wörtlich von einer Schwangerschaft zu sprechen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Am Montag wurden zudem weitere Nachrichten rund um Helene Fischer bekannt: Der Privatsender Sat.1 zeigt am 12. November ein ungewöhnliches Konzert mit ihr. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 kündigte am Montag an: „In der Show "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" verzaubert Europas erfolgreichster Popstar in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik.“

Stefan Raab gestalte als musikalischer Leiter die Performance der Songs ihres neuen Albums „Rausch“ zusammen mit Fischer. Auf der Bühne werde sie von einer Band begleitet und es gebe einzigartige Versionen ihrer Songs. Von dem Privatsender hieß es zudem, dass Fischer in der Show im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen auch „ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere“ gebe - und zählte diese Fragen auf: „Welche Bedeutung haben die einzelnen Songs für die Sängerin? Was macht "Rausch" zu ihrem wohl persönlichsten Album?“

Sat.1 wird die Sendung „Helene Fischer - Ein Abend im Rausch“ an dem Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausstrahlen. Am 18. November folgt dann ProSieben mit einer Wiederholung direkt im Anschluss an die Musikcastingshow „The Voice of Germany“. Die Helene-Fischer-Sendung wird nach Senderangaben vorab aufgezeichnet.

