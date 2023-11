Zehn Jahre nach Veröffentlichung Helene Fischer nimmt ihren Hit „Atemlos“ neu auf – mit diesem Star

Am Samstag treten Fischer und David mit ihrer Rap-Fassung von „Atemlos“ bei Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Ausgabe auf. Auf der bekannten TV-Couch nehmen neben den beiden Musikerinnen auch Cher sowie die britische Popband Take That Platz. Als Wettpaten sind etwa die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers dabei, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Auch die Sportstars Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović kommen demnach in die Baden-Arena nach Offenburg.