Runder Geburtstag Popstar der Liebenswürdigkeit – Harry Styles wird 30

Um zu verdeutlichen, wie berühmt Harry Styles ist, reicht ein Wort: Haare. Als der britische Musiker kürzlich seine Frisur etwas drastischer änderte - also seine charakteristische Lockenpracht auf wenige Millimeter scheren ließ - war der Schock in den Sozialen Medien groß. So groß, dass sich Harry Styles' Mutter bemüßigt fühlte, ihren Sohn öffentlich zu verteidigen: Er dürfe doch mit seinen Haaren machen, was er wolle. In Styles' hingebungsvoller Fangemeinde bedeutet ein geschorener Kopf für manche eine kleine Katastrophe. „Ich will nicht dramatisch sein, aber Harry Styles' rasierter Kopf hat mein ganzes Leben ruiniert“, scherzte eine Nutzerin auf der Plattform X. Wie konnte es so weit kommen?