„Harlequin“ Lady Gaga zeigt etwas zu aufdringlich, was sie kann

„Harlequin“ setzt thematisch die beiden Duett-Alben mit Tony Bennett fort. Und dass es sich dann doch lohnt, die Platte zu hören, liegt vor allem an der Handvoll Stücke, in denen Lady Gaga aus dem Konzept ausbricht. Ganz wunderbar, weil intimer und charmanter, gelingen die leisen Kompositionen „Smile“ und „World On A String“. Und ein Brett ist „The Joker“ in der Mitte des Albums. Kurz meint man, da singe Miley Cyrus. Lady Gaga holt 40 Sekunden lang Anlauf und wirft sich dann mit vollem Körpereinsatz in den Exzess.