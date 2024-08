Das Haldern-Festival 2024 Das Vier-Sterne-Restaurant des Pop

Nichts ist schnelllebiger als die Popkultur. Was im vergangenen Jahr noch gefeiert wurde, kann heute schon ein alter Hut sein. Trends kommen und gehen, aber das Haldern Pop Festival bleibt. Der wahr gewordene Traum einer Handvoll Ministranten, die in den 1980er Jahren auf die Idee kamen, in ihrem Dorf mal selber was auf die Beine zu stellen, hat aus einer Messdiener-Fete über die Jahre eines der renommiertesten Pop-Festivals Deutschlands werden lassen, das in ganz Europa Beachtung findet. Seit über vier Jahrzehnten ist Haldern, ein 2000-Seelen-Ort am Niederrhein, für drei Tage im August eine Art Schaufenster der Popmusik, ein Zukunftslabor und Experimentierfeld.