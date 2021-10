Hinreißende Crossover-Platte : Mit den Beatles in die Barockzeit

Mit den Beatles in die Barockzeit

Die Beatles im Jahr 1966. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Große Songs von John Lennon und Paul McCartney und Opernarien von Henry Purcell kombiniert eine wunderbare CD des Barockensembles Lautten Compagney.

Im Jahr 1994 hielten die Klassikfreunde, also Idealisten mit beinahe perfekter Immunabwehr, den Atem an. Das Fremde trat mit Macht und unwiderstehlich in ihren Beritt. Es war das Jahr, da die grandiose CD „Officium“ erschien, auf der das berühmte Hilliard Ensemble ausgewählte Vokalwerke des 13. bis 16. Jahrhunderts mit schier mönchischer Verschwiegenheit vortrug – und irgendwann, wie aus dem Nichts, der norwegische Jazzsaxofonist Jan Garbarek seine Improvisationslinien einflog, das Alte sozusagen übermalte. Es war, als hätten die Epochen schon immer Sehnsucht zueinander empfunden und kämen nun im Crossover liebend zusammen.