Gänsehaut bei Grönemeyer-Konzert Drei Stunden lang pures Glück in Bochum

Herbert Grönemeyer spielt im Vonovia Ruhrstadion, es ist das erste von vier Bochumer Konzerten vor insgesamt 100.000 Fans. Er feiert den 40. Geburtstag seines Albums „4630 Bochum“. Vor neun Jahren trat er zuletzt in dieser Stadt auf, und Grönemeyer in Bochum, das ist ein bisschen, als würde Bruce Springsteen in Asbury Park in New Jersey ein Konzert geben, die Beatles an der Abbey Road oder Pink Floyd auf der Dark Side Of The Moon.