Grobschnitt „Wir haben alle Säle der Republik abgefackelt“

Lupo Öfters. Einmal auf einem Rastplatz kurz vor Stuttgart: Da haben wir in den Lauf einer Maschinenpistole geguckt. Wir haben gefragt, warum sie uns anhalten. Erste Antwort: Guckt mal in den Spiegel. Wir hatten ja Haare bis Gehtnichtmehr. Der zweite Grund: Wir hatten ein verhängnisvolles Automodell, einen Citroën DS23, mit dem auch die Leute von der RAF unterwegs gewesen sein sollen. Noch extremer war es in Zürich 1979. Wir sind mitten in der City auf dem Weg zur Halle, und auf einmal: rechts und links, vorne und hinten Schweizer Polizei. Keine Fragen, alle aussteigen, ab in den Polizeiwagen und in die Wache. Da wurden wir zwei Stunden in Einzelzellen eingebunkert und von oben bis unten kontrolliert. Alles wegen der RAF. Zum Glück haben wir es dann noch pünktlich zum Soundcheck geschafft.