Konzert in der Mitsubishi-Electric-Halle Gregory Porter lässt es weihnachten

Die Gesetze des (Musik-)Marktes gelten auch bei Jazz und Blues-Größen – und sogar für Gregory Porter. Pünktlich zum Weihnachtsfest präsentiert der US-Amerikaner, der es in den vergangenen gut zehn Jahren vom Geheimtipp in den Jazzclubs Brooklyns zum internationalen Jazz-Star geschafft hat, sein „Christmas Album“. Wobei schon seine Anthologie „Still Rising“, vor zwei Jahren veröffentlicht, mit „Christmas Prayer“ im Duett mit Paloma Faith und „Have Yourself a Merry Little Christmas“ mit Reneé Fleming weihnachtliche Perlen enthielt.