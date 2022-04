Für sechs Grammys nominiert : Lady Gaga tritt bei Grammy-Verleihung auf - ohne Tony Bennett

Foto: dpa/Chris Pizzello 11 Bilder Favoriten bei den Grammy-Awards 2022

Las Vegas Pop-Star Lady Gaga wird bei der Grammy-Gala in Las Vegas auf der Bühne stehen. Ihr mit Tony Bennett aufgenommenes Album und der gemeinsame Song sind für insgesamt sechs Grammys nominiert. Bennet wird bei dem Auftritt aber nicht dabei sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das gaben die Verleiher der Musikpreise am Freitag auf Twitter bekannt. Ihr mit Tony Bennett aufgenommenes Album „Love for Sale“ und der gemeinsame Song „I Get a Kick Out of You“ sind für insgesamt sechs Grammys nominiert, darunter als „Bestes Album“ und „Beste Platte“. Der 95-jährige Bennett werde bei der 64. Grammy-Gala aber nicht auftreten, teilte sein Sohn und Manager Danny Bennett dem US-Branchenblatt „Variety“ mit.

Die sechsfache Nominierung sei eine „unglaubliche Ehre“ für seinen Vater. Er sei auch als Performer eingeladen worden, aber wegen seiner Alzheimer-Erkrankung könne er leider nicht an der Show teilnehmen, führte Danny Bennett weiter aus. Lady Gaga würde für beide auftreten. „Er wird sie anfeuern, während er von seinem Haus in New York City zuschaut.“

Der 18-fache Grammy-Gewinner Bennett und die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin Lady Gaga (36) hatten ihr zweites gemeinsames Album „Love for Sale“ nach „Cheek to Cheek“ (2014) im vorigen Oktober herausgebracht. Im Februar 2021 hatte Bennett bekanntgegeben, dass bei ihm schon fünf Jahre zuvor Alzheimer diagnostiziert worden war. Lady Gaga und Bennett traten zuletzt im vorigen August in New Yorks „Radio City Music Hall“ zusammen auf.

Bei der Grammy-Gala am Sonntag sollen unter anderem auch Billie Eilish, H.E.R., Brandi Carlile, Lil Nas X, Chris Stapleton und BTS singen.

(zim/dpa)