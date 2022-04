Musikpreis in Las Vegas : Jon Batiste räumt bei den Grammys ab

Die Grammy-Gewinner 2022 in den wichtigsten Kategorien

Las Vegas Von elf Nominierungen hat der Jazz- und R&B-Musiker Jon Batiste fünf Preise gewonnen - auch jenen für das Album des Jahres. Auch die Foo Fighters gingen mit mehreren Trophäen nach Hause.

Der Jazz- und R&B-Musiker Jon Batiste hat mit "We Are" bei der diesjährigen Grammy-Verleihung die begehrte Auszeichnung für das Album des Jahres gewonnen. Insgesamt räumte der 35-Jährige, der in der Vergangenheit bereits einen Oscar für seinen Soundtrack zum Pixar-Animationsfilm "Soul" erhalten hatte, bei der Veranstaltung am Sonntagabend in Las Vegas fünf Preise ab.

Batiste war bei der 64. Ausgabe des US-Musikpreises mit elf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen. Der R&B-Sänger Bruno Mars und seine Gruppe Silk Sonic wurden für ihre Single "Leave The Door Open" mit dem Grammy für die Aufnahme des Jahres geehrt. Auch die Auszeichnung in der Kategorie Song des Jahres ging an Mars und seinen Partner Anderson Paak.

Als beste Newcomerin wurde bei der renommierten Preisverleihung die US-Popsängerin Olivia Rodrigo prämiert. Die 19-Jährige, die ihre Karriere als Schauspielerin im Disney Channel begann, hatte im vergangenen Jahr ihre Debüt-Single "Drivers License" veröffentlicht.

Drei Grammys erhielt die US-Rockband Foo Fighters, darunter für das beste Rockalbum und den besten Rocksong. Der Schlagzeuger der Band, Taylor Hawkins, war vor rund einer Woche unerwartet gestorben.

Bei der Verleihung in Las Vegas meldete sich überraschend auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort. In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft bat er um Unterstützung für sein Land. Nichts sei gegenteiliger zu Musik als die "Stille von zerstörten Städten und getöteten Menschen", sagte Selenskyj. Russland bringe "mit seinen Bomben eine schreckliche Stille" in die Ukraine. "Füllt die Stille mit eurer Musik, füllt sie heute, um unsere Geschichte zu erzählen."

Die Grammys wurden erstmals in ihrer Geschichte in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas verliehen. Die ursprünglich für Ende Januar in Los Angeles geplante Gala war wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus nach hinten verschoben und dann nach Las Vegas verlegt worden.

