Das nächste Gewinnerpärchen an diesem Abend waren Lady Gaga & Tony Bennett. Die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin Lady Gaga und der 18-fache Grammy-Gewinner Bennett waren für insgesamt sechs Grammys nominiert und wurden in der Kategorie „Bestes Gesangsalbum – Traditioneller Pop“ für ihr Album „Love for Sale“ ausgezeichnet. Der 95-jährige Bennett konnte an dem Abend aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung nicht auftreten und somit peformte Lady Gaga alleine auf der Bühne: „Er wird sie anfeuern, während er von seinem Haus in New York City zuschaut“, teilte sein Sohn und Manager Danny Bennett dem US-Branchenblatt „Variety“ mit.