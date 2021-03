Nominierungen, Auftritte & Livestream : So werden die Grammys 2021 unter Corona-Bedingungen vergeben

Foto: AP/Daniela Vesco 9 Bilder Das sind die Nominierungen der Grammy Awards 2021

Los Angeles In der Nacht zu Montag werden die Musikpreise in einer großen Gala vergeben – ohne Zuschauer vor Ort. Die Macher wollen dennoch eine große Show liefern. Wo die großen Stars wie Taylor Swift und Billie Eilish auftreten, bleibt vorerst geheim.

Fünf Bühnen, aber keine Zuschauer davor: Auch die diesjährige Verleihung der US-Musikpreise Grammys in der Nacht zum Montag (ab 1 Uhr MEZ) ist von der Corona-Pandemie geprägt. Wegen des zugespitzten Infektionsgeschehens in Los Angeles war die Gala schon von Ende Januar verschoben worden. Jetzt aber verspricht Produzent Ben Winston, der normalerweise mit Comedian James Corden an dessen berühmter „Carpool Karaoke“ arbeitet und in diesem Jahr zum ersten Mal für die Grammys zuständig ist, eine Show „mit Herz, die sich nicht isoliert, leise oder alleine anfühlt“, wie er dem „Rolling Stone“ sagte.

Wer ist nominiert?

Mit neun Nominierungen geht Sängerin Beyoncé als Favoritin in die Preis-Gala. Ebenfalls mehrere Nominierungen haben unter anderen Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Die Preise werden in mehr als 80 Kategorien vergeben. Rund 13 000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in diesem Jahr zum 63. Mal verliehen werden.

Wie findet die Verleihung in Corona-Zeiten statt?

Die Stars treten auf vier verschiedenen Bühnen an einem vorerst noch nicht offiziell bekanntgegebenen Ort in Los Angeles auf – nicht dem Staples Center, wo die Grammys sonst meist stattfinden. Produzent Winston verriet im Vorfeld nur, das Gebäude sei „riesengroß“ und „magisch“. Die Künstler würden bei der Show zusammenkommen und dabei genug Abstand halten, teilten die Macher des Musikpreises am Sonntag mit. Auf der fünften Bühne sollen die Preise vergeben werden – auch von Mitarbeitern verschiedener Diskotheken, Clubs und Musikbars in den USA, von denen viele seit Monaten nicht mehr öffnen konnten. „Ich möchte, dass die Menschen die Grammys von 2021 im Jahr 2040 schauen können und sagen: ‚Wow, was war das für eine großartige Show’ und nicht: ‚Oh, das war das Corona-Jahr, deswegen mussten sie das so machen’“, sagte Produzent Winston. „Ich glaube, das können wir erreichen, wenn wir am Sonntag alles richtig machen.

Welche Stars treten auf?

Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B sollen bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten. Die Macher des Musikpreises gaben am Sonntag (Ortszeit) das gesamte Line-Up für die 63. Preisverleihung am 14. März bekannt. Neben den drei Musikerinnen sollen auch die südkoreanischen Chartstürmer BTS, Sänger Post Malone und Rapperin Megan Thee Stallion auftreten. Dabei werde man live gespielte und vorab aufgenommene Auftritte mischen. Bruno Mars besorgte sich mit seiner neuen Band Silk Sonic kurzfristig per Twitter-Anfrage an die Veranstalter auch noch einen Auftritt.

Wie kann man die Preisverleihung im Stream verfolgen?

Die von Comedian Trevor Noah moderierte Gala soll live in Fernsehen und Internet übertragen werden. Allerdings ist der amerikanische Fernsehsender CBS, der die berühmte Preisverleihung überträgt, hierzulande nicht zu empfangen. Eine Übertragung der Show im deutschen Free-TV wird es nach aktuellem Stand ebenfalls nicht geben. Wer die Grammys live verfolgen möchte, kann das nur mittels kostenpflichtiger Online-Dienste wie YoutubeTV oder FuboTV tun. Auch auf der eigens dafür eingerichteten Live-Webseite der Grammys wird die Show übertragen, doch dort muss man sich ebenfalls mit seinem Provider – also YoutubeTV oder ähnlichem – registrieren.

(bora/dpa)