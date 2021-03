Preisverleihung in Los Angeles : So viel Gegenwart war selten bei den Grammys

Los Angeles Alle wichtigen Preise gehen an Frauen. Beyoncé ist nun Rekord-Gewinnerin. Und die „Black Lives Matter“-Bewegung bildet den Hintergrund der Freiluft-Veranstaltung. Die größte Überraschung ist der Song des Jahres.

Die Preise in den wichtigsten Kategorien gingen sämtlich an Frauen. Die Rapperin Megan Thee Stallion aus Houston etwa wurde „Best New Artist“. Sie kündigte an, sie wolle die „Rap-Beyoncé“ werden. Sie wurde auch in der Kategorie „Best Rap Performance“ geehrt, und zwar für den Song „Savage“, den sie zusammen mit Beyoncé veröffentlicht hat.

Selten waren die Grammys ein derart genauer Spiegel der Gegenwart. Die Veranstaltung, die vor dem Staples Center in Los Angeles stattfand, geriet zur Summe eines Jahres, in dem die Musikindustrie auf den Kopf gestellt wurde. Seit März vergangenen Jahres finden in den USA keine Konzerte mehr statt. Das lukrative Live-Geschäft brach zusammen, statt dessen hat sich Streaming zum Milliardenmarkt etwickelt. Zudem steht die Institution Grammy in der Kritik: Nachdem The Weeknd, dessen Mega-Hit „Blinding Lights“ ein Jahr lang in den US-Top-10 stand, nicht mal nominiert wurde, kündigte der Künstler an, die Grammys zu boykottieren, bis sich an den undurchsichtigen Nominierungskriterien etwas ändere.