Die R&B-Sängerin H.E.R. gewann in der Kategorie „Song des Jahres“ gegen die Favoriten Beyoncé, Billie Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift. Ihr Titel „I Can’t Breathe“ ist eine Hymne der „Black Lives Matter“-Bewegung. Außerdem wurde „Better Than I Imagined“ als bester R&B-Song ausgezeichnet.