Am 31. Januar 2021 wird in Los Angeles der amerikanische Musikpreis Grammy in insgesamt 83 Kategorien verliehen. Ein Überblick über die wichtigsten Nominierten.

Die US-Sängerin Beyoncé (39) ist neunmal nominiert, unter anderem in den Kategorien „Aufnahme des Jahres“, „Lied des Jahres“ und „Bester R’n’B-Auftritt“,