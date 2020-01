Das sind die Gewinner der Grammy Awards 2020 in den wichtigsten Kategorien:



Billie Eilish ist die Abräumerin des Abends. Sie ist nicht nur die jüngste Sängerin, die in den vier Hauptkategorien nominiert war – und nun auch die jüngste, die in all diesen Kategorien gewonnen hat:



- Single des Jahres und Song des Jahres: „Bad Guy“

- Album des Jahres: „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“

- Beste Nachwunchskünstlerin

Ihr Album gewann außerdem auch in den Kategorien Bestes Pop-Gesangsalbum und Beste Abmischung eines nicht-klassischen Albums.