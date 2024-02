Wichtiger Musikpreis Billie Eilish, Taylor Swift und SZA bei Grammys ausgezeichnet

Alle Augen richteten sich bei der Gala auf Superstar Swift. Der Pop-Superstar Taylor Swift gewann zum vierten Mal den Grammy für das Album des Jahres. Die US-Sängerin wurde bei der Gala für ihr Album „Midnights“ in der Hauptkategorie der US-Musikpreise ausgezeichnet. Die 34-Jährige überholte damit die Musiklegenden Frank Sinatra, Paul Simon und Stevie Wonder, die den Grammy für das beste Album jeweils drei Mal gewonnen hatten. Swift nutzte die Aufmerksamkeit und kündigte bei der Grammy-Verleihung ein neues Album an: Es heißt „The Torted Poets Department“ und erscheint am 19. April.