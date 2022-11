Grammy-Verleihung : Beyoncé ist neunmal nominiert

Beyoncé und ihr Ehemann, der Rapper Jay-Z, haben nun beide in ihrer Karriere jeweils insgesamt 88 Grammy-Nominierungen eingeheimst - mehr als jeder andere Musik-Star. Foto: dpa/Joel C Ryan

Los Angeles Die Grammys zählen zu den den begehrtesten Musikpreisen der Welt: 2023 geht Beyoncé mit den meisten Chancen auf Trophäen in die Gala - und stellt auch einen Rekord damit auf. Unter den Nominierten sind auch Deutsche.

Die amerikanische Musikerin Beyoncé (41) geht mit den meisten Gewinnchancen in die kommende Grammy-Preisverleihung Anfang Februar. Beyoncé sei neunmal nominiert, teilte am Dienstag die veranstaltende Recording Academy mit. Beyoncé und ihr Ehemann, der Rapper Jay-Z (52), haben nun beide in ihrer Karriere jeweils insgesamt 88 Grammy-Nominierungen eingeheimst - und damit mehr als jeder andere Musik-Star, wie die Veranstalter mitteilten.