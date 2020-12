Chorleiter der Fischer-Chöre : Gotthilf Fischer ist tot

Chorleiter Gotthilf Fischer 2017 an einem Hotel in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Stuttgart Über Jahrzehnte wurde Gotthilf Fischer zum „Herr der singenden Heerscharen“ oder „Therapeut der wunden Seelen“. Der Chorleiter war international bekannt und bei einem großen Publikum äußerst beliebt. Nun ist der „König der Chöre“ gestorben.

Chorleiter Gotthilf Fischer ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie seine Managerin Esther Müller der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch bestätigte. Zunächst hatten die „Bild“-Zeitung und andere Medien berichtet.