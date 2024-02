Giant Rooks in Köln Eine Band auf dem Weg nach ganz oben

Köln · Die Indie-Band aus Hamm in Westfalen ist auf Tour und stellt ihr neues Album „How Have You Been?“ vor. Jetzt spielen Giant Rooks zwei ausverkaufte Auftritte im Palladium in Köln. Haben sie alles richtig gemacht?

21.02.2024 , 08:13 Uhr

Die Band aus Hamm bei der Verleihung der 1Live-Krone, 2019. Die Giant Rooks sind gerade auf Tour. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Max Florian Kühlem